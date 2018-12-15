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На «объединительный собор» в Киеве пришли люди с оружием

Валентина Пескова
15:10 15.12.2018
Правоохранительные органы задержали двоих мужчин, вооруженных ножом и нунчаками.
На «объединительный собор» в Киеве пришли люди с оружием
Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В центре Киева, где сегодня должен проходить так называемый «объединительный собор», задержаны двое вооруженных мужчин. Об этом сообщил начальник национальной полиции Андрей Крищенко.

«У одного был большой нож, похожий на холодное оружие, у другого - такие палочки, нунчаки. Сейчас их доставили в территориальный участок полиции», - цитирует Крищенко УНН.

Как отметил глава украинской полиции, они будут разбираться, зачем задержанные пришли на такое мероприятие с опасными предметами.

В целом, по словам Крищенко, порядок во время проведения «объединительного собора» обеспечивают около 4 тысяч сотрудников полиции. При этом пока ситуация в целом спокойная.

Напомним, «объединительный собор» должен избрать предстоятеля новой украинской церкви и принять ее устав. Для участия в мероприятии в Софийский храм уже прибыл президент Украины Петр Порошенко.

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