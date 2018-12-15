Архиерей УПЦ Агапит рассказал, что СБУ обманом привезла его в Киев

Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит рассказал, что сотрудники СБУ принудительно доставили его из Черновицкой области в Киев.

Агапит отметил, что за день до проведения так называемого объединительного собора к нему явились из СБУ и предложили поехать в украинскую столицу «для разговора с митрополитом Винницким и Барским Симеоном».

«Я позвонил митрополиту Симеону, он подтвердил, что хочет со мной поговорить. Тогда мы вместе с человеком из СБУ приехали в Киев, но возможности переговорить с митрополитом Симеоном у меня не было, тогда я решил прийти в Киево-Печерскую лавру», - подчеркнул митрополит.

Агапит добавил, что не собирается принимать участия в соборе 15 декабря. Поэтому он связался с депутатом Рады Андреем Деркачом. По словам архиерея, сотрудники СБУ предложили ему встретиться со своим руководством, однако ему удалось избежать этой встречи.

Как написал Деркач в соцсетях, действующие украинские власти пытаются давить на митрополитов УПЦ, и, скорее всего, других священнослужителей сотрудники СБУ могут также заставить принять участие в «Объединительном соборе».

Напомним, что «Объединительный собор» был инициирован президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Собор должен пройти 15 декабря в Киеве - на нем, по предварительным данным, выберут предстоятеля «новой церкви» на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не будет участвовать в данном мероприятии.