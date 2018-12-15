Удобство и комфорт: назван топ-5 автомобилей с лучшим салоном

Салон автомобиля должен быть удобным и комфортным, ведь именно через него водитель и пассажиры взаимодействуют с транспортным средством. «Автоновости дня» при поддержке экспертов составили рейтинг моделей машин массового сегмента с лучшим интерьером.

На пятом месте оказался шведский кроссовер Volvo XC60. Этот автомобиль получил полностью переработанный интерьер, который стал хорошим образцом эргономики с интуитивно понятной системой управления через сенсорный дисплей, он имеет большой размер и вертикальное расположение. Эксперты отметили удобные сиденья и высококачественные материалы, использованные при отделке.

На четвертой строчке рейтинга оказался кроссовер Mazda CX-9. Специалистам удалось сделать очень удачный интерьер для своей модели, он отличается простором, удобством и комфортабельностью. Единственный спорный момент, который придется не всем по вкусу - это «парящий» дисплей мультимедийной системы, который находится на передней панели, но пользоваться им легко и удобно.

Kia Stinger оказался на третьем месте. Рядовой корейский бренд стал достойной альтернативой более дорогим европейским спорт-седанам. Эксперты отмечают отличное качество материалов отделки всего интерьера и дверных карт, которые сделали бы честь и автомобилю подороже. Приятный плюс машины состоит в том, что у нее довольно просторный задний ряд.

На вторую строчку рейтинга эксперты поместили Genesis G80. Это еще один образец удачного салона от корейцев. Интерьер седана не отличается какими-то особенными деталями, которые вызывали бы повышенный интерес, но все находится на своих местах. Переднюю панель G80 можно назвать скорее классической, что отнюдь не плохо для машин данного сегмента. Сиденья у авто удобные, а материалы, использованные при отделке, качественные.

Audi Q5 оказался на первом месте. Интерьер у этого автомобиля выглядит строго и лаконично. На передней панели нет ничего лишнего - только система управления основными функциями. Остальное передано в ведение сенсорного дисплея и фирменной системы Virtual Cockpit, которая позволяет менять данные, выводимые на панель приборов. Эксперты отмечают, что качество материалов и подгонки панелей у авто тоже оказалось на высоте.