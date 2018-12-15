Участковому оторвало кисти рук при взрыве на трассе в Подмосковье

Участковый полицейский серьезно пострадал при детонации взрывного устройства в Московской области. ЧП произошло на трассе А-108 между городами Воскресенском и Куровское.

Как сообщает РИА Новости, мужчина в момент ЧП не находился при исполнении своих обязанностей. Заметив бесхозную коробку возле трассы, он решил убрать ее подальше от дороги, после чего и произошел взрыв.

«Когда он ее (коробку) поднял, произошел взрыв», - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что на место происшествия выехали взрывотехники.