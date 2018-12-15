СМИ: Давос отменил запрет на участие российских бизнесменов в форуме

Организаторы Давосского форума в Швейцарии сняли ограничения, которые были наложены ранее на российских бизнесменов. Об этом сообщил источник РИА Новости в правительстве.

Он отметил, что в связи с этим официальная делегация правительства России поедет на форум и будет участвовать в его работе.

По словам собеседника агентства, уровень российской делегации и ее состав определятся позже.

В ноябре издание Financial Times сообщало, что организаторы Давосского форума якобы отказали в участии трем бизнесменам из России, которые с апреля 2018 года находятся под санкциями США. Речь идет о совладельце Rusal Олеге Дерипаске, главе банка ВТБ Андрее Костине и владельце группы «Ренова» Викторе Вексельберге.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил, что Россия откажется от участия в этом форуме на уровне государственных структур, если организаторы не пересмотрят условия для бизнесменов. Глава российского правительства сообщил, что данную тему обсуждал с швейцарским лидером Аленом Берсе, и он пообещал принять меры.

Всемирный экономический форум в Давосе будет проходить с 22 по 25 января 2019 года.