Порошенко прибыл на «объединительный собор»

Петр Порошенко прибыл в Софийский храме в Киеве, где проходит так называемый «объединительный собор». Об этом он написал в Facebook, выложив свое видео в толпе.

Пришедших к собору Порошенко назвал «истинными украинцами», «творцами истории» и «непосредственными участниками величайшего таинства».

Судя по кадрам с места, людей возле собора собралось действительно очень много, однако вопрос о том, добровольно ли они туда пришли, остается открытым. По информации одного из депутатов Рады, СБУ была поставлена задача привезти к храму 15 тысяч человек.

Глава синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда придерживается такого же мнения, называя происходящее трагифарсом.

«Украинская власть свезла в Киев "бюджетников" для поддержки "объединительного собора"», - констатировал он.

Напомним, «объединительный собор» должен избрать предстоятеля новой украинской церкви и принять ее устав.