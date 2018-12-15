Экс-посол США раскрыл главную цель санкций против России

Цель антироссийских санкций заключается в том, чтобы лишить РФ сильной армии и флота. Об этом заявил экс-посол Соединенных Штатов на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

Он отметил, что США хотят ослабить экономику России, поскольку она поддерживает военную мощь страны.

«И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот», - заявил Хербст в эфире телеканала «Прямой».

В связи с этим, по словам дипломата, санкции служат интересам Вашингтона.

Хербст добавил, что ВВП России якобы теряет больше, чем один процент в год, санкционные действия против Москвы так и «не убедили российские власти, изменить свою агрессивную политику».

Между тем экс-посол США отметил, что области снабжения Украины оружием американский президент Дональд Трамп перегнал своего предшественника Барака Обаму.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил о том, что необходимо ввести дополнительные антироссийские санкций после задержания украинских кораблей на российской границе. Большинство участников ЕС от таких действий отказались, назвав их контрпродуктивными.