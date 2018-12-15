В Белом доме обосновался «чокнутый правый»

Президент США Дональд Трамп выбрал нового главу аппарата Белого дома. Им станет Мик Малвейни, он сменит на этом посту генерала Джона Келли, чьи полномочия истекают в конце года.

«Я рад сообщить, что Мик Малвейни, директор Службы управления и бюджета, будет назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома, заменив генерала Джона Келли, который отлично послужил своей стране», - написал Трамп в Twitter.

Американский президент также добавил, что считает Джона Келли «большим патриотом», поблагодарив его за службу. При этом, напоминает Русская служба BBC, сам генерал, находясь на должности главы аппарата, якобы не раз за глаза называл Трампа «идиотом, которого ни в чем нельзя убедить».

Что касается нового главы аппарата - Мика Малвейни, - то он, добавляет BBC, за свой стиль работы получил прозвища «чокнутый правый» и «Мик нож».