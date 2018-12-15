В Верховной раде Порошенко назвали «крысой, загнанной в угол»

Депутат украинской Рады Евгений Мураев заявил, что в настоящий момент украинский президент Петр Порошенко является «крысой, загнанной в угол».

В эфире телеканала «Наш» депутат сказал, что ситуация в Керченском проливе является бедой для украинских моряков, «как всегда, солдаты являются разменной монетой».

«Воюют простые украинцы, их посылают, подвергают риску в подобных провокациях, чтобы извлечь из этого политическую выгоду», - добавил Мураев.

Он также указал на то, что Порошенко не удалось «продавить» в Верховной раде введение военного положения на два месяца из-за инцидента в Керченском проливе, чтобы перенести президентские выборы на Украине, в результате это привело к тому, что украинский лидер оказался загнан в «политический капкан».

«С другой стороны, нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить - и без политических потерь», - отметил Мураев.

По его словам, Порошенко нужно продлевать военное положение, но «здесь провокации опасны».

«Уже неоднократно мы видели, на что он способен, и понимаем, что он будет бороться за власть до конца», - сказал депутат Рады.

Ранее украинский президент пообещал жителям страны не продлевать военное положение, которое было введено до 26 декабря, но позже допустил возможность того, что специальный режим в некоторых регионах будет продлен.