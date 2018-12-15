СМИ: неизвестные захватили собор Украинской православной церкви в Виннице

Два десятка неизвестных молодых людей спортивного телосложения захватили принадлежащий УПЦ Свято-Преображенский кафедральный собор в городе Винница. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

Как уточняется в публикации на сайте Союза, утром 15 декабря неизвестные отобрали ключи у охраны от всех помещений церковного комплекса. Представителям УПЦ они заявили: «Забирайте свои вещи и уходите».

В Союзе православных журналистов напомнили, что управляющий Винницкой епархией митрополит Винницкий и Барский Симеон оказался единственным архиереем, не подписавшим постановления Архиерейского Собора УПЦ.

Сегодня в Софийском храме в Киеве проходит так называемый «объединительный собор», на котором присутствуют только два архиерея канонической Украинской православной церкви.

«Объединительный собор» должен избрать предстоятеля новой украинской церкви и принять ее устав.

Дополнение:

в пресс-службе Винницкой епархии заявили, что сообщение «Союза православных журналистов» является «провокацией, направленной на создание напряжение среди верующих».