На «объединительный собор» в Киеве прибыли только два представителя УПЦ

На так называемый «объединительный собор», проходящий 14 декабря в Киеве, прибыли только два архиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Информация об этом опубликована на портале украинской Религиозно-информационной службы.

В публикации отмечается также, что на площади перед Софийским храмом, где и проходит собор, собрались десятки тысяч людей «для молитвы за успешное проведение Собора». При этом, как заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев, ему стало известно, что, по его информации, СБУ свозит 15 тысяч человек к собору для создания атмосферы поддержки.

Сегодня «объединительный собор» должен избрать предстоятеля новой украинской церкви и принять ее устав. Объединительным его назвали из-за того, что в нем примают участие главы и представители сразу двух раскольнических структур - так называемого Киевского патриархата во главе с Филаретом и Украинской автокефальной православной церкви во главе с митрополитом Макарием.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви со СМИ Владимир Легойда назвал этот митинг трагифарсом, заявив, что большая часть его участников - работники бюджетной сферы, которых специально привезли в Киев местные власти.

В канонической УПЦ проходящий собор назвали «сатанистским сборищем». Об этом написал настоятель Свято-Вознесенского монастыря под Черновцами архиепископ Лонгин в своем письме к константинопольскому патриарху.