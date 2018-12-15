Вандалы потушили старейший в России Вечный огонь на Марсовом поле

Четырнадцатого декабря неизвестные потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")», - заявили в МВД.

Отмечается, что преступление было совершено группой лиц, их объявили в розыск.

Мемориал на Марсовом поле посвящен погибшим в дни Февральской революции. В 1957 году на нем загорелся вечный огонь. Он стал первым в Советском союзе. От него зажжены факелы на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, на Малаховом кургане в Севастополе и на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге.