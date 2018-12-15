Самосвал рухнул на аквапарк отеля в Ялте

Крупное ДТП произошло 14 декабря в Ялте, где водитель грузовика МАЗ не справился с управлением на эстакаде, вылетел с дороги и рухнул на территорию аквапарка.

Видео момента ЧП было опубликовано в Сети. На кадрах видно, что грузовик ехал по серпантину на очень большой скорости.

Как сообщили «Звезде» в областном ГУ МВД, по счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал. Водитель грузовика успел вовремя выпрыгнуть из машины, уточнили в полиции.