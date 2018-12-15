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Трамп уничтожил главное достижение Обамы

Александра Арсентьева
11:53 15.12.2018
Сворачивание реформы здравоохранения Obamacare лишит медстраховки до 20 миллионов жителей Соединенных Штатов.
Трамп уничтожил главное достижение Обамы
Фото: Ron Sachs CNP AdMedia, Globallookpress

Федеральный суд в Форт-Уорт в штате Техас отменил реформу системы здравоохранения Obamacare. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Решение было принято по иску 20 штатов, они потребовали отмены закона Obamacare.

Судья свой вердикт обосновал тем, что, поскольку конгресс ранее отменил ключевое положение реформы - штрафы за отсутствие медицинской страховки, - вся реформа также должна быть отменена.

Отмечается, что сворачивание реформы здравоохранения Obamacare лишит медстраховки до 20 миллионов жителей Соединенных Штатов, которые получили доступ к медобслуживанию благодаря данной реформе.

Президент США Дональд Трамп назвал вердикт «отличной новостью для Америки».

«Вау, но неудивительно, что “Обамакер” был признан неконституционным», - написал американский президент в Twitter.

Введенная предыдущим американским лидером Бараком Обамой в 2010 году система медстраховок была раскритикована за то, что она провоцирует рост цен на другие медицинские страховки.

В октябре прошлого года Трампом был подписан исполнительный указ, позволяющий обойти ряд положений программы Obamacare. Республиканцы в конгрессе нынешнего созыва добились отмены штрафов за отсутствие страховки, лишив потребителей финансовых стимулов для покупки полисов.

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