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В России откроют три ледовых катка для воспитанников военных училищ

Вадим Иванов
12:00 15.12.2018
Ледовые арены появятся в Мурманском Нахимовском училище, Петрозаводском президентском кадетском корпусе и Казанском суворовском военном училище.

Сегодня пройдут торжественные церемонии открытия ледовых катков построенных для воспитанников Мурманского Нахимовского училища, Петрозаводского президентского кадетского корпуса и Казанского суворовского военного училища.

В режиме видеоконференц ыхыхысвязи к участникам мероприятия обратится Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

«Большинство наших заведений уже имеют хорошие современные спортивные сооружения - бассейны, спортивные залы и катки. В течение трех лет все довузовские (суворовские, нахимовские, президентские кадетские) училища будут иметь катки, бассейны и комплексные спортивные залы», - сказал он.

В Мурманске в церемонии открытия ледового катка примет участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. После торжественной церемонии пройдет товарищеский хоккейный матч между командой звезд и командой К-21 Северного флота. Кроме того, спортсмены ЦСКА проведут мастер-классы для воспитанников Нахимовского военно-морского училища по разным видам спорта.

В Казанском Суворовском училище в церемонии открытия ледового катка примут участие главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков и руководство Республики Татарстан. После торжественной церемонии на новом ледовом поле сразятся две хоккейные команды Казанского СВУ «Армеец» и детско-юношеской спортивной школы «АкБарс-юниор». Кроме того, пройдут мастер-классы в спортсменов ЦСКА в бассейне училища.

В Петрозаводском президентском кадетском училище в церемонии открытия ледового катка принял участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. Мастер классы по плаванию и хоккею провели призер Олимпийских игр в плавании Евгений Лагунов и победитель высшей хоккейной лиги Константин Богдановский.

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