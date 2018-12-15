СК уточнил число жертв и пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Красноярском крае погибли четыре человека, еще 18 получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщили в Красноярском крае.

Как уточнили в ведомстве, жертвами аварии стали водитель грузовика, а также оба водителя и пассажир автобуса.

Следственный комитет после случившегося проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, попавший в ДТП автобус следовал из населенного пункта Назарово в Троицкое. Столкновение произошло 14 декабря на 40-м километре автотрассы Ачинск - Троицкое около 21.00.