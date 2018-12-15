Эксперты посчитали, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Базовый новогодний стол, который включает популярные и «обязательные» для жителя России блюда, обойдется дороже всех жителям Якутии - им придется отдать 447 рублей из расчета на одного человека. Такие данные приводит производитель онлайн-касс «Эвотор», ссылаясь на информацию, полученную со своих терминалов в тысячах продуктовых магазинах по всей территории России.

По версии компании в базовый набор на одного человека входят: салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» из расчета по 150 грамм, два бокала шампанского, по одному бутерброду с семгой и красной икрой, колбасная и сырная нарезка (по 50 грамм), яблоко и три мандарина.

В отличие от якутов жители Оренбуржья потратят на указанные блюда в два раза меньше - 221 рубль на человека. И это, по подсчетам компании, самый дешевый новогодний стол в России, сообщает РИА Новости.

Также весьма доступные цены на праздник в Новосибирске, Омске, Ставрополе и Липецке. Самые высокие ценники ожидают жителей Мурманска, Приморья, Вологды и Магадана.

Среднюю цену базового новогоднего стола по России компания оценила в 295 рублей на человека. При этом жителям Москвы новогодний стол обойдется в 354 рубля, а жителям Петербурга потратят 313 рублей.

Ранее сообщалось, что в Росстате подсчитали, во сколько обойдется на Новый год традиционный салат «Оливье».