Спецоперация «Томос»: как Филарет «слил» вмешательство ЦРУ в церковный раскол на Украине

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Все-таки в удивительное время живем. Вот раньше, например, перевороты, вмешательства, заговоры спецслужб планировались и проводились все же несколько более профессионально. То есть с соблюдением тайны и конспирации. А потом, когда лет через пятьдесят рассекретят архивные документы, а там - ба, и точно: ЦРУшная собака порылась, или МИ-6 наследила. А сейчас? Ведь ничего уже не боятся и не стесняются. Выкладывают все как на духу, открытым текстом. И как-то даже не переживают, что палят свои конторы.

Классический пример - знаменитая речь сотрудницы госдепа Виктории Нуланд на конференции в Вашингтоне ровно пять лет назад, в декабре 2013 года, где она прямо рассказала про вложенные в госпереворот 5 миллиардов долларов. Ну вы наверняка помните. А если вы хотите более свежих примеров, то, как говорится, «их есть у меня».

Вот буквально на днях, прямо перед сегодняшним псевдособором по поводу псевдоавтокефалии, глава киевского патриархата Филарет встретился с бывшим заместителем директора ЦРУ Джеком Девайном. Хотя как бывшим? Мы же знаем: бывших шпионов, как и разведчиков, не бывает.

Так вот, киевский раскольник Филарет наградил ЦРУшника Девайна церковным орденом Андрея Первозванного. Внимание на формулировку: «за помощь Украине со стороны США в вопросах создания единой поместной церкви».

То есть орден вручили разведчику за помощь Порошенко с автокефалией! Ну не прелесть ли? А вообще этот Девайн известен тем, что в годы холодной войны возглавлял бюро ЦРУ в Европе. А до того организовывал переворот в Чили и еще науськивал моджахедов на советский контингент в Афганистане. Теперь вот в послужной список может внести и раскол украинской церкви. А самое интересное, что, по сути, Филарет вот этим самым церковным орденом просто взял и раскрыл спецоперацию «Томос», или как там она еще в оперативных документах ЦРУ называется. Но знаете, сегодня основной слив информации идет не только через киевских болтунов с орденами. Еще более интересные вещи теперь можно обнаружить, например, там, где публикуются вакансии и идет набор персонала.

На заседании совета ОБСЕ в Вене представитель России Александр Лукашевич обратил внимание дипломатов на объявления в социальной сети LinkedIn. Некая компания Mission Essential ведет поиск граждан США, знающих украинский язык, «для обеспечения секретных американских операций на Украине». Кандидаты должны уметь контактировать с местным населением, говорить без акцента, иметь необходимую подготовку для службы в зоне боевых действий, а еще работать в команде, обеспечивая безопасность американских и иностранных высокопоставленных лиц. Важная деталь: они должны жить и работать в суровых условиях, включая пребывание на временных объектах, как этого требует миссия. Местом работы указан город Николаев.

Ну как вам перечень требований? Это объявление заиграет новыми красками, если учесть, что компания Mission Essential - это официальный правительственный подрядчик, созданный двумя отставными американскими офицерами.

Компания подбирает сопровождающих и переводчиков для армии США и сотрудников разведки. Стоимость контрактов составляет до полумиллиарда долларов, между прочим! Правда, в 2010 году разразился грандиозный скандал, когда выяснилось, что люди, нанятые для работы в Афганистане, оказались профнепригодны. Но это не помешало компании остаться основным поставщиком переводческих услуг для американской армии и спецслужб в районах боевых действий.

Еще важная деталь: объявление с вакансиями было размещено 16 ноября, буквально за несколько дней до известной украинской провокации в Керченском проливе. Кстати, официальный сайт организации сейчас либо уже удален, либо надежно заблокирован для пользователей из России. И, собственно говоря, понятно, почему.

Потому что это прокол, друзья. Мы же помним неоднократные заявления руководства США о том, что Вашингтон вообще никак не вовлечен в конфликт на Украине. И тут вдруг открывается массовый набор людей, владеющих украинским для сопровождения неких «секретных операций» США - в суровых условиях, то есть в зонах боевых действий. Короче, Mission Essential слила в сеть некие планы по эскалации ситуации на Украине при непосредственном участии американских вояк и разведчиков. Никак иначе факт такой публикации трактовать невозможно. Согласны?

Это конечно, внушает тревогу. Но есть и хорошие новости. Как вы знаете, на некоторые вещи можно смотреть бесконечно - огонь, воду, работающего человека... На неделе появилась четвертая. Это реакция заокеанских «партнеров» на дружественный визит российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу.

Наши пилоты там полетали немного, чисто для тренировки над Карибским морем. Красиво полетали. Реакция той стороны, конечно же, была ожидаемо нервической. Госсекретарь США Майк Помпео сделал попытку сострить, представитель Пентагона - съязвить. Оно и понятно. Обнаружить ядерные ракетоносцы на своем заднем дворе, предполагаю, им было несколько неприятно.

Только на что обижаться-то, и зачем так нервничать? Да, Россия так ненавязчиво обозначила возможности присутствия в «мягком подбрюшье» Соединенных Штатов. Такой наш ассиметричный ответ на американские разведывательные самолеты и беспилотники, которые просто пасутся вдоль российско-украинской границы и побережья Крыма.

В газете «Красная звезда» регулярно публикуется весьма любопытная инфографика с перечислением основных событий. Так вот, 16 разведполетов НАТО только за одну прошедшую неделю, а всего в 2018 дежурные силы ПВО выявили и сопроводили больше тысячи самолетов-разведчиков.

Так что намек, сделанный в Венесуэле, американцы, несмотря на некоторую демонстративную неадекватность реакции, все же поняли. Если они не совсем идиоты. Хотя… Тут, знаете, с этим словечком на неделе произошла очень смешная коллизия. Причем не где-нибудь, а прямо в Конгрессе США. Во время слушаний, на которые был приглашен генеральный директор компании Google. И вот там прозвучали два потрясающих вопроса, достойных войти в анналы. Первый из них задала конгрессмен-демократ Зои Лофгрен.

«Если ввести в поиск слово "идиот", он выдаст фотографии Дональда Трампа. Я только что это сделала, как такое происходит?», - поинтересовалась Лофгрен

Даже не буду приводить ответ полностью. Поверьте мне, он был в достаточной степени содержательным. Но вот мне показалось, что это был тот самый случай, когда лукавый вопрос задается ради самого вопроса, а ответ конгрессмена-демократа вовсе не интересовал.

Это прекрасный пример современной политической культуры в США: возможность публично, под телекамеры, в прямой трансляции назвать действующего президента идиотом, зная, что эта история немедленно станет мемом и облетит все СМИ. Тонко. Ничего не скажешь. Можно аплодировать демократам.

А второй гениальный вопрос к главе Google касался еще одной излюбленной темы демократов – российского вмешательства в выборы 2016 года. Ну как же! Толпы, сонмы проплаченных ботов и троллей, русских хакеров наводнили соцсети и в итоге сломали 200-летнюю американскую демократию. Вот послушайте этот потрясающий диалог между конгрессменом Джеральдом Надлером и генеральным директором Google Сундаром Пичаи.

– На данный момент Google известен истинный масштаб использования его онлайн-платформ субъектами из России во время выборов два года назад? – спрашивает Надлер.

– Мы провели очень тщательное расследование. Теперь нам известно, что в 2016 году было два основных агитационных аккаунта, связанных с Россией, и они разместили в Google рекламу на сумму 4700 долларов. Мы обнаружили и другие ограниченные… – отвечает Пичаи.

– 4700 долларов – это общая сумма? – уточняет Надлер.

– Верно! – поясняет Пичаи.

Вообще это какое-то позорище, вам не кажется? Совершенно официально на слушаниях в конгрессе заявлено, что два аккаунта, предположительно относящихся к русским, разместили платную рекламу на сервисах Google на 4700 долларов США. И это все они называют «вмешательством» в выборы? Те самые выборы, для которых избирательные фонды Трампа и Клинтон собрали совокупно 1,5 миллиарда долларов? И как выясняется спустя два года, эти жалкие 4700 смогли перебить миллиарды? Нет! Конечно, я допускаю, что поисковик Google, если забить слово «идиот», выдает фото Трампа. Но мне кажется, что стоит что-нибудь подкрутить, чтобы это же слово во множественном числе – «идиоты» - выдавало фото здания Капитолия и список сенаторов и конгрессменов от демократической партии США.