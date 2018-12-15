На «объединительный собор» в Киеве прибудут лишь 10 представителей канонической церкви

В Софийском соборе 15 декабря Киева пройдет так называемый «объединительный собор», на котором представители раскольнических церквей будут выбирать себе единого предстоятеля.

Проведение этого собора было одним из главных условий Константинопольской патриархии - прежде, чем получить автокефалию, Украина должна была «примириться». При этом священники канонической церкви отказались садиться за один стол с раскольниками, несмотря на сильнейшее давление со стороны властей, обыски в храмах и допросы в СБУ.

После того, как практически все архиереи и епископы канонической церкви вернули приглашения назад в Стамбул, в Киеве объявили, что церковное собрание может продлиться несколько дней. Что касается устава новой украинской церкви, то он, как ожидается, пройдет быстро - без этого томос об автокефалии Киеву не получить.

Как пишет Liga.net, всего в «объединительном соборе» примут участие 192 человека, из них 126 ченловек представят «Киевский патриархат», неканоническую Украинскую автокефальную православную церковь - 36 человек, а от канонической церкви будут десять священнослужителей, десять клириков и мирян.