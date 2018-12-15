Еврокомиссия пригласила РФ и Украину на переговоры по газу

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, встреча предварительно запланирована на начало 2019 года. Об этом рассказал вице-президент высшего органа исполнительной власти ЕС Марош Шефчович на своей странице в Twitter.

«Пригласил Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе», - написал еврокомиссар.

Он также добавил, что рассчитывает, что на встрече будут присутствовать представители коммерческих организаций.

Шефчович отметил необходимость «положиться на позитивный импульс», который был создан в июле в Берлине, на предыдущем раунде переговоров.

Тогда сторонами обсуждался транзит российского газа через Украину после 2019 года и участники переговоров смогли достичь договоренности о разработке графика дальнейших встреч. В конце следующего года истекает действующий контракт на транзит газа.

Напомним, в 2015 году Украина отказалась закупать российский газ напрямую в пользу импорта из Словакии, Венгрии и Польши, которые при этом получают топливо из России. Таким образом, Украина покупает тот же газ, но по высокой цене.

С первого ноября власти Киева повысили цену на газ для населения на 23,5%, заявив, что это было условием для получения очередного транша от МВФ.