«Историческое событие»: в Кызыле встретили первый рейс из Москвы

Вчера, 14 декабря, в Кызыле встречали исторический рейс Москва-Кызыл. Об этом заявил на своей странице во «ВКонтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По его словам, стоимость авиационных билетов по экономическим тарифам будет начинаться от 12 000 рублей.

«Стоимость субсидированных авиабилетов (для отдельных категорий граждан) с 1 января 6100 рублей», - сообщил Шолбан Кара-оол на странице в соцсети.

За 6100 рублей смогут купить билет пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Глава Тувы рассказал, что раньше жителям республики, чтобы улететь в Москву, нужно было сначала добраться до Абакана; сейчас из Тувы в Москву можно долететь за 4,5 часа. Рейсы выполняет компания «ИрАэро».