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В Сирии запустили масштабный проект по использованию солнечной энергии

Валентин Гвоздев
10:15 15.12.2018
Для обеспечения энергетической независимости наиболее важные социальные объекты, такие как больницы и школы, было решено оснастить солнечными батареями.

В Сирии для восстановления экономики с новой силой решили использовать ресурс, которого в республике уже точно хватает - свет. Для этого там запустили масштабный проект по получению электричества из энергии Солнца.

Для местных инженеров это стало настоящим вызовов. Если панели солнечных батарей удалось закупить в Китае, то остальное оборудование из-за западных санкций пришлось разрабатывать самим.

Поле солнечных батарей раскинулось на двух гектарах. Пятьдесят огромных панелей позволяют сэкономить около 220 тысяч долларов в год.

До войны в Сирии было 15 электростанций, часть из них была уничтожена, остальные серьезно пострадали в ходе боевых действий. Поэтому для обеспечения энергетической независимости наиболее важные социальные объекты, такие как больницы и школы, было решено оснастить солнечными батареями.

Эксперимент под Дамаском показал высокую эффективность таких электростанций. В Сирии есть по-настоящему идеальные условия для продвижения технологий возобновляемой энергии и дело не только в большом количестве солнечных дней - сильные ветра не дают оборудованию перегреться и выйти из строя.

«Сейчас у нас 4200 солнечных панелей, которые генерируют почти полторамегаватта электроэнергии. Если сравнивать с другими подобными проектами в регионе - наш безусловно самый скромный. Но это наш национальный проект, и он был осуществлен во время войны. Несмотря на все сложности, мы реализовали его по очень высоким стандартам», - рассказывает инженера проекта Хайсам Бокуш.

В крупных городах такие солнечные панели есть чуть ли не на каждом доме - их используют в основном для нагрева воды, но для большей мощности нужны совсем другие площади. Вот почему в правительстве Сирии всерьез задумываются об огромных полях батарей в пустыне. Специалисты, работающие над проектом рассчитали, что стоимость вырабатываемой таким способом электроэнергии, будет на порядок ниже, получаемой на обычных электростанциях.

Первые итоги эксперимента подведут в конце года, но уже сейчас разработчики говорят, что полученные результаты подтверждают эффективность таких электростанций, а значит, вскоре подобные поля появятся и в других провинциях Сирии.

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