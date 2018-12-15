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Как вымерли морские коровы размером с китов и акулы величиной с автобусы

Александра Арсентьева
09:29 15.12.2018
Усиленное снабжение космической радиацией в сочетании с другими факторами могло стать причинами, которые обрекали морских гигантов на смерть.
Как вымерли морские коровы размером с китов и акулы величиной с автобусы
Фото: Nasa ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Ученые установили, что причиной вымирания древних видов на Земле могли стать взрывающиеся звезды.

Как заявили специалисты, десятки миллионов лет океаны были наполнены черепахами весом 2200 килограммов, морскими коровами размером с китов и акулами величиной со школьные автобусы. Около 2,6 миллионов лет назад они начали массово вымирать.

Массовая гибель крупных видов, известная как вымирание морской мегафауны плиоцена, могла уничтожить более трети крупных морских видов Земли (включая мегалодона - челюстную акулу размером до 25 метров в длину). Ученые до сих пор точно не знают, почему это произошло. Изменение климата было определено одним из факторов - оно дало старт новому ледниковому периоду, и вследствие этого количество источников пищи в прибрежных районах значительно уменьшилось. Но было ли это смертоносное событие вызвано лишь одним изменением климата, или существуют еще причины их смерти?

Новое исследование опубликовано в журнале Astrobiology. В публикации предлагает одну смелую теорию: возможно, взрывающиеся звезды могли уничтожить глубинных гигантов.

Согласно мнению Адриана Мелотта, ведущего автора исследования и почетного профессора физики и астрономии в Университете Канзаса, существуют свидетельства того, что находящаяся поблизости сверхновая звезда - или, возможно, цепочка из нескольких сверхновых звезд - послужила началом масштабного вымирания, которое стерло с лица Земли морских гигантов. Если бы эти звездные взрывы находились ближе к Земле, они могли бы залить планету звездным излучением, постепенно увеличивая частоту мутаций и раковых заболеваний среди земной фауны. В новом исследовании Мелотт написал, что чем крупнее животное, тем больше радиации они могут поглощать, и это ухудшает их шансы на выживание.

Усиленное снабжение космической радиацией в сочетании с другими факторами, такими как изменение климата, могли стать причинами, которые обрекали морских гигантов на смерть. Мелотт отметил, что свидетельство близлежащего взрыва сверхновой звезды - это просто «еще один кусочек пазла», представляющий собой вымирание морской мегафауны плиоцена, и дальнейшее изучение многих возможных факторов все еще необходимо.

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