Как изменилась стоимость парковки в Москве: подробно

В Москве с 15 декабря 2019 года изменилась стоимость парковки. Листовки с новыми тарифами автомобилистам начали раздавать еще накануне. Главные изменения заключаются в следующем: время на оплату парковки сокращается с 15 до 5 минут, а тарифы (в зависимости от зон) будут варьироваться от 80 до 380 рублей в час.