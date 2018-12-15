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СМИ заявили, что Бутину могут допросить по другому уголовному делу

Александра Арсентьева
08:57 15.12.2018
Прокуратура подала ходатайство на получение разрешения тайно вывезти ее из тюрьмы для того, чтобы Бутина дала показания по «ожидающему решения уголовному делу».
СМИ заявили, что Бутину могут допросить по другому уголовному делу
Фото: mvbutina facebook.com, Globallookpress

Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу. Об сообщает издание Daily Beast, ссылаясь на закрытые судебные документы, которые на короткий срок были выложены в открытый доступ.

Бутина, обвиняемая в Соединенных Штатах в работе иностранным агентом, в четверг в суде пошла на сделку со следствием и от проведения судебного процесса отказалась. Она обвиняется в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при министерстве юстиций США и непосредственно в работе иностранным агентом. Обвинение считает, что россиянка в Соединенных Штатах пыталась наладить связи с целью продвижения отношений между Россией и США и для этого знакомилась с американскими гражданами. Сначала ей грозило до 15 лет тюрьмы. То, что она пошла на сделку с судом означает, что ей грозит максимум пять лет тюрьмы.

Прокуратура подала ходатайство на получение разрешения тайно вывезти россиянку из тюрьмы для того, чтобы Бутина дала показания по «ожидающему решения уголовному делу».

По информации издания, минюст не уточнил, по какому именно делу Бутиной возможно предложат сотрудничество. Daily Beast также сообщает, что ее молодой человек Пол Эриксон якобы получил письмо от федеральных прокуроров, в нем говорилось, что его «за работу в качестве иностранного агента» также могут привлечь к уголовной ответственности.

Как говорится в издании, ходатайство было подано втайне, потому как его публикация может представлять риск для безопасности подсудимой и общественности, а также использоваться теми, кто желает причинить вред Бутиной или ее запугать.

В предыдущих документах суда, которые были приобщены к делу, указывают на то, что ранее россиянку не менее двух раз вывозили в прокуратуру в Вашингтоне.

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