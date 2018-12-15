Названы самые надежные автомобили

Компания CarMD, являясь разработчиком мобильного приложения для диагностики ДВС, рассказала какие двигатели являются самыми надежными и ремонтопригодными двигатели. Результаты проведенных тестов публикует журнал «За рулем».

Компания использовала информацию, полученную в период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года, диагностика проводилась в машинах, которые были выпущены с 1996 по 2018 годы.

По результатам тестов, реже всего приходилось проводить диагностику у авто марки Toyota, а еще редко загоралась контрольная лампа ДВС в машинах компаний Honda, Acura, Hyundai и Mitsubishi. Срез по моделям автомобилей показал, что надежные моторы были установлены в Audi Q5 2016 года и Subaru XV.

Кроме того, на панели приборов редко загорается лампа в Honda HR-V, CR-V и Civic. Что касается стоимости ремонта ДВС, то на него меньше всего тратят владельцы Kia, Mazda и Dodge. Среди моделей эксперты приложения CarMD отметили Hyundai Tucson и Accent 2017 года. Средний чек ремонта агрегатов в данных моделях составляет не более $70.