Хакеры раскрыли планы Британии о диверсиях в Крыму

Хакеры из Anonymous опубликовали на сайте cyberguerrilla.org документы о финансирующем проект Integrity Initiative «Институте государственного правления».

В документе, который носит название «Предложения Доннелли по Крыму» от 2014 года описан комплекс «военных мер», которые, по мнению руководителя института, нужно было предпринять после того, как полуостров вернулся в состав Российской Федерации.

В частности, в документах сказано, что директор организации Кристофер Доннелли предлагал «заминировать Севастопольскую бухту».

Ранее сообщалось, что хакеры Anonymous опубликовали в Сети внутренние документы программы Integrity Initiative, которую запустило правительство Британии, предположительно, в 2015 году. Данная программа была заявлена как часть мер по борьбе с «гибридными действиями» и «российской пропагандой», к которым якобы прибегает РФ.