Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по Договору о РСМД

Российская Федерация внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря постоянного представительства РФ при ООН Федора Стржижовского.

«Внесен на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения и выполнения Договора о РСМД», - сказал он.

Уточняется, что документ призывает все стороны выполнять обязательства по соглашению, а также находить решение вопросов, которые имеют отношение к выполнению принятых обязательств с помощью механизмов, предусмотренных Договором.

