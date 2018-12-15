Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по Договору о РСМД
Документ призывает все стороны выполнять обязательства по данному соглашению.
Фото: Li Muzi Xinhua Globallookpress
Российская Федерация внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря постоянного представительства РФ при ООН Федора Стржижовского.
«Внесен на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения и выполнения Договора о РСМД», - сказал он.
Уточняется, что документ призывает все стороны выполнять обязательства по соглашению, а также находить решение вопросов, которые имеют отношение к выполнению принятых обязательств с помощью механизмов, предусмотренных Договором.