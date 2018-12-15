Трамвай полный пассажиров сошел с рельсов и перевернулся в Лиссабоне: видео

В Лиссабоне по меньшей мере 28 человек, среди которых два ребенка, пострадали 14 декабря из-за схода трамвая с рельсов. Об этом сообщает газета Publico.

По информации газеты, авария произошла около 18.00 по местному времени в районе Лапа.

Как рассказали очевидцы изданию, трамвай сошел с рельсов во время поворота после неудачного торможения и перевернулся. Пешеходы помогли вытащить из перевернувшегося транспортного средства двух детей, они оказались гражданами Британии.

На место инцидента прибыло свыше 50 спасателей и пожарных. Они рассказали, что никто из пассажиров не получил серьезных травм, пострадавших направили в ближайшие медицинские учреждения.