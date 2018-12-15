Трогал волосы и кидал документы: странное поведение главы Еврокомисии попало на видео

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в очередной раз отметился странным поведением на официальном мероприятии. На это раз чиновник одарил неоднозначными знаками внимания нескольких своих сотрудниц, причем сделал это под камерами.

Инцидент произошел во время второго дня саммита лидеров стран Евросоюза 14 декабря. На видео Юнкер сперва трогает волосы своей сотрудницы довольно необычным образом, а после гладит по руке другую женщину и делает вид, что ему холодно.

Кроме того, президент Еврокомиссии перед началом общения с журналистом внезапно бросил на пол целую пачку бумаг. Свои действия он при этом никак не прокомментировал, сделал вид, что не произошло ничего странного.

Жан-Клод Юнкер не впервые удивляет коллег и прессу странным и подчас необъяснимым поведением на официальных мероприятиях. Например, на встрече с лидером ЮАР он порадовал журналистов тем, что пришел в разных ботинках.