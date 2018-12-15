В Канаде обнаружили алмаз размером с куриное яйцо

В Канаде нашли крупнейший за всю историю Северной Америки алмаз на руднике Diavik. Его вес составляет 552 карата, т.е. 110,4 грамма.

Алмаз нашли в октябре на северо-западе Канады, в 150 милях от Северного округа. Уникальности драгоценности добавляют необычный желтоватый окрас и текстура. Размер алмаза сопоставим с куриным яйцом.

Прошлый крупный алмаз нашли на этом же руднике, однако весил он значительно меньше – 187,7 карата, сообщает Bloomberg.

Генеральный директор компании Dominion Шейн Дургин отметил, что хоть белый полупрозрачный цвет алмазов считается более ценным, желтый окрас – более редкий и модный в ювелирном мире.

Найденный алмаз занял седьмое место по размерам среди всех аналогичных камней, найденных в XXI веке.