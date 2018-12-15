Джон Сноу из «Игры престолов» попытался приручить Беззубика: видео

В Сети опубликовано видео с участием актера Кита Харрингтона, известного ролью Джона Сноу в сериале «Игра престолов». Ролик записан в виде шуточного актерского кастинга.

Харрингтон зачитывает текст, однако в какой-то момент на площадке появляется дракон Беззубик, персонаж популярного мультфильма «Как приручить дракона». Сперва мультипликационный дракон мешает Харрингтону заниматься своим делом, однако потом они находят общий язык.

В процессе актер пытается обучить дракона актерскому мастерству и прикормить лососем. Ролик вызвал оживление среди пользователей Сети, поскольку Беззубик является одним из самых популярных сказочных персонажей, и сама идея своеобразного кросс-промо с актером из «Игры престолов», где также присутствуют драконы, показалась зрителям интересной.

Ранее в Сети был опубликован тизер заключительного, восьмого сезона популярной фэнтезийной саги «Игра престолов». В минутном ролике демонстрируется стол с картой Вестероса и фигурками волка, дракона и льва. На видео с северной части карта обрастает льдом, с южной - воспламеняется. Премьера восьмого сезона «Игры престолов» назначена на 2019 год.