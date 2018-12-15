Эксперты назвали лучшие автомобильные моторы

В США составили рейтинг десяти лучших автомобильных двигателей. Список стал результатом масштабных тест-драйвов, которые проходили в разных условиях в октябре и ноябре.

Эксперты издания WardsAuto оценили более тридцати силовых установок. Специалисты сравнили двигатели, учтя крутящий момент, мощность, шумности и экономичности. В исследовании учитывались моторы, которые используются в автомобилях до 62 тысяч долларов.

В число лучших эксперты внесли мотор VC-Turbo с системой переменного сжатия от Infiniti QX50, а также 6-цилиндровый турбомотор Turbocharged I-6 от BMW X5. В список также попали 8-цилиндровые моторы от Ford Mustang на 460 и 480 лошадиных сил.

Среди гибридных двигателей специалисты отметили установку от Honda Accord Hybrid с совокупной отдачей в 212 лошадиных сил, состоящую из бензинового мотора Atkinson i-VTEC 4-Cyl и двух электродвигателей. Также внимание экспертов заслужил гибрид от Lexus UX 250h, который обладает 2-литровым мотором с высокой степенью сжатия и тремя электроустановками, одна из которых обеспечивает полный привод.