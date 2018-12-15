Под завалами рухнувшей пятиэтажки под Киевом нашли двух погибших
Поисково-спасательная операция продолжается.
Фото: Микола Чечоткін, Facebook
В украинском городе Фастов под завалами обрушившегося дома нашли тела двух человек. В здании произошел взрыв газа на четвертом этаже.
Под завалами здания нашли тела женщины и мужчины, сообщил в своем Facebook Микола Чечеткин, руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Поисково-спасательная операция продолжается, специалисты оказывают психологическую помощь жителям, развернуто два пункта питания.