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Россию и Украину пригласили на переговоры по газу в Брюссель

Дарья Муромова
04:19 15.12.2018
На встрече также ожидаются представители коммерческих компаний.
Россию и Украину пригласили на переговоры по газу в Брюссель
Фото: Gazprom, Globallookpress

Россия и Украина приглашены в Брюссель в январе на трехсторонние переговоры по газу на политическом уровне, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в своем Twitter.

На встрече также ожидаются представители коммерческих компаний.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры по поводу газа на уровне министров пройдут после встречи экспертов во второй половине января 2019 года, сообщил руководитель Минэнерго РФ Александр Новак.

Напомним, Киев прекратил закупку газа у России в 2015 году, при этом закачивал в хранилища газ, полученный по реверсу из Европы. Действие контракта с Россией на транзит газа через Украину истекает в конце 2019 года.

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