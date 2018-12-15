Ужасающая красота: петербурженка отрастила самые длинные в стране ногти

Елена Шиленкова из Санкт-Петербурга установила необычный рекорд: она отрастила ногти в общей сложности до 86 сантиметров.

Девушке 35 лет, и она отращивала ногти более четырех лет. Сначала она отрастила пять сантиметров, выиграв спор, а потом решила попасть в Книгу рекордов России. Действительно, такой пункт там присутствует – Елена подала правильно оформленные заявки и стала рекордсменкой.

Девушка сказала, что если она когда-нибудь решится отстричь ногти, то зафиксирует в Книге рекордов конечный результат.