УАЗ «Хантер» оборудовали турбомотором, автоматом и кондиционером

Легковые УАЗ «Хантер» получат автоматическую коробку, кондиционер и турбомотор. Версия автомобиля с этими дополнениями была создана специально для Ливана.

Как сообщает портал Uazbyka, проект реализован в рамках сотрудничества с этой ближневосточной страной. Первый экземпляр «Хантера» с упомянутыми модификациями был собран силами экспертов компани «ТД УАЗ Моторс» при содействии коллег из Ливана.

УАЗ возобновил поставки своей продукции в Ливан только в сентябре этого года. Ранее завод также осуществлял поставки, однако они прекратились в 1992-м. Сейчас компания предлагает ливанским потребителям весь модельный ряд, включая «Патриот», «Хантер» и «Профи».

Как отметили в «ТД УАЗ Моторс», Ливанская республика не считается большим рынком, однако ее ценность состоит в другом – она является своеобразным законодателем трендов для арабского мира. Кроме того, Ливан в силу расположения традиционно является точкой, где пересекаются торговые пути разных стран региона.