Названо самое счастливое место на планете

Эксперты социальной сети Instagram определили самое счастливое место в мире, учитывая геолокацию и эмодзи, которые применяли пользователи в 2018 году.

Самой счастливой локацией в мире по версии Instagram признан Диснейленд в Токио – здесь пользователи поставили больше всего позитивных смайлов, сообщается на пресс-сайте социальной сети.

Также Instagram подвел итоги 2018 года – пользователи оставили в комментариях 14 миллиардов сердечек и чаще всего использовали маску в stories с такой же тематикой.

Самыми популярными хештэгами стали #metoo, #timesup и #marchforourlives.

Напомним, приложение для публикации фото и видео появилось в 2010 году, его разработку начали в Сан-Франциско. Недавно в социальной сети появилась возможность отправлять голосовые сообщения.