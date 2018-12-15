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Рождественское письмо Санте нашли спустя 120 лет

Дарья Муромова
03:09 15.12.2018
Его автором является пятилетняя девочка, которая загадала рождественское желание 120 лет назад.
Рождественское письмо Санте нашли спустя 120 лет
Фото: Pixabay

В Великобритании обнаружили самое старое из ныне существующих писем Санта-Клаусу. Его автором является пятилетняя девочка, которая загадала рождественское желание 120 лет назад.

Девочка Марджери из города Истборн попросила у Санта-Клауса несколько подарков: игрушечных цыплят и уток, кусок ленты, чулок для подарков и мячик для кошки Киттикинс.

Письмо было написано второго декабря 1898 года – оно пролежало в книге 120 лет. Его обнаружили случайно, когда сдавали литературу на благотворительность.

Сейчас письмо хранится в магазине игрушек в Кентербери. Сотрудники хотят разыскать потомков Марджери и отдать им рукопись, сообщает BBC.

Сделать это будет непросто: дом, в котором жила девочка, разбомбили во время Первой мировой войны. О его хозяевах ничего неизвестно.

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