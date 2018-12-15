«Сатанинское сборище»: архиепископ УПЦ отказался участвовать в «объединительном» соборе

Настоятель Свято-Вознесенского монастыря под Черновцами архиепископ УПЦ Лонгин отказался участвовать в так называемом «объединительном соборе». Он вернул патриарху Константинопольскому Варфоломею приглашение на это мероприятие и назвал его «сатанинским сборищем».

Свою позицию представитель духовенства изложил в письме, которое публикует «Страна». Лонгин подчеркнул, что «объединительный» собор в реальности является «раскольническим собором нечестивых». Священнослужитель укорил Вселенский патриархат за помощь тем, кто раскалывает церковь на Украине.

«"Объединительный собор" - собор нечестивых и сатанинское сборище… Если вы (Константинополь – прим. ред.) называете себя матерью всех церквей, то почему вы отдали на поругание наши православные святыни, на растерзание - истинную православную церковь, наших братьев сослужителей, допустили мучение и пытание священников?», - пишет архиепископ УПЦ.

Так называемый «объединительный собор» должен пройти в Киеве 17 декабря. На этом мероприятии, которое инициировал президент Украины Петр Порошенко, якобы должно состояться избрание предстоятеля «новой церкви», которая, согласно задумке президента, должна объединить каноническую УПЦ и неканоническую структуру.

Однако представители УПЦ отказались участвовать в этом действии, поскольку справедливо считают его государственным спектаклем ради получения томоса от Константинополя. На этом фоне происходят репрессии в адрес священников УПЦ – их массово допрашивают в СБУ и вызывают на «разговоры», госструктуры пытаются отобрать церкви, устраивают обыски в храмах и организуют бюрократические проблемы, а радикалы угрожают расправой и поджигают здания.