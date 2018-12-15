На борту самолета в США нашли забытое человеческое сердце
Контейнер с сердцем должны были доставить в Калифорнию предыдущим рейсом, но по какой-то причине его не выгрузили.
Фото: Markus Mainka, Globallookpress
Человеческое сердце обнаружили на борту американского самолета Southwest Airlines, из-за чего рейс был прерван.
Контейнер с сердцем должны были доставить в Калифорнию предыдущим рейсом, но по какой-то причине его не выгрузили, пишет издание Seattle Times.
Пассажиры самолета и экипаж предположили, что человеческий орган мог предназначаться для срочной пересадки и от его доставки могла зависеть чья-то жизнь. Именно поэтому лайнер развернулся обратно в аэропорт.
Позднее выяснилось, что сердце должны были доставить в банк тканей около Сиэтла. Оно было необходимо для извлечения клапанов и проведения других операций, поэтому срочности в его доставке не было.
Причины и обстоятельства инцидента не сообщаются.