Новые тарифы и правила парковок начали действовать в Москве

В центре Москвы с 15 декабря будут увеличены тарифы и внесены изменения в правила пользования платными парковками. Новая стоимость составит от 80 до 380 рублей в час, а время оплаты парковки сократят с 15 до пяти минут. На 237 улицах города отменят бесплатную парковку по воскресеньям.

Такие нововведения связаны с высокой загрузкой дорог столицы и постоянным ростом числа автомобилей. По прогнозам экспертов повышенные тарифы позволят разгрузить парковки на 15-20% и освободить места для местных жителей.

В Московском департаменте транспорта сообщили, что нововведения не коснутся льготников и владельцев парковочных разрешений. Новая стоимость будет актуально с восьми утра до девяти вечера – ночью тарифы на парковку останутся прежними. В дни государственных праздников автомобили на определенных улицах можно будет также ставить бесплатно.

Таким образом, минимальная стоимость парковки составит 80 рублей в час – между Садовым и Бульварным кольцами. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

Максимальный тариф составит 380 рублей в час и будет действовать около Москва-Сити, Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также улиц Петровка, Неглинная, Романов переулок и других.

Прежняя стоимость парковки в 40 и 60 рублей сохранится между Садовым и Третьим транспортным кольцом, пишут РИА Новости.