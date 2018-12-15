Семилетняя девочка умерла после ареста пограничниками США

Семилетняя девочка из Гватемалы умерла от шока и обезвоживания после попытки пересечь границу США вместе с папой.

Девочку и 163 мигрантов задержали во время пересечения границы Соединенных Штатов и Мексики. Людей поместили в места для временного содержания – от пережитого у ребенка через восемь часов случился припадок, но помощь ей никто не оказывал в течение полутора часов.

Все время ожидания девочка находилась в обезвоженном состоянии. Спустя долгое время ее доставили в больницу Эль-Пасо, где через сутки она скончалась от остановки сердца. Врачи установили, что ребенок не ел и не пил последние несколько дней жизни, пишет Associated Press.

Отец девочки ждет встречи с представителями консульства Гватемалы. Пограничная служба выразила соболезнования и начала расследование дела.