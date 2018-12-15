«Они что-то задумали»: лисицы сделали «селфи» в приморском заповеднике

Сотрудники приморского заповедника «Земля леопарда» опубликовали в социальных сетях фотографии лисиц. Они были сделаны, когда животные изучали фотоловушки.

Лисицы на кадрах удивили сотрудников заповедника своей живой мимикой. Создается ощущение, что звери знали о наличии фотоловушки и намеренно позировали, чтобы получить эффектные селфи.

«Кажется, лисица на первом фото определенно что-то задумала. Так или иначе, эти снимки – прекрасное подтверждение любознательности, а значит и высокого интеллекта этих животных», - говорится в тексте, сопровождающем снимки.

Редкие животные не впервые попадают в объективы фотоловушек заповедника. Так, ранее «селфи» сделали несколько дальневосточных леопардов, в том числе один котенок. Этих животных в мире насчитывается всего около 30.