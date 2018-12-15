«Доказательство существования НЛО»: видео из Нью-Йорка поразило Сеть
Вероятность того, что это пассажирский самолет, исключена: об этом говорит форма и цвет объекта.
Видео: UFO Casebook
В Сети появилось видео, на котором в небе над Нью-Йорком пролетает дискообразный темный объект, который очевидцы назвали «доказательством существования НЛО».
Вероятность того, что это пассажирский самолет, исключена: об этом говорит форма и цвет объекта.
На видео видно, что объектом не могли стать птица или дрон – полет проходит слишком высоко над облаками, а при увеличении кадра видны большие габариты объекта.