«Доказательство существования НЛО»: видео из Нью-Йорка поразило Сеть

В Сети появилось видео, на котором в небе над Нью-Йорком пролетает дискообразный темный объект, который очевидцы назвали «доказательством существования НЛО».

Вероятность того, что это пассажирский самолет, исключена: об этом говорит форма и цвет объекта.

На видео видно, что объектом не могли стать птица или дрон – полет проходит слишком высоко над облаками, а при увеличении кадра видны большие габариты объекта.