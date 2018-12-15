Задержан водитель, не пропустивший скорую с тяжелобольным пациентом в Москве

Полицейские задержали водителя автомобиля, который не пропустил карету скорой помощи в Москве. Известно, что мужчину уже лишали прав на четыре месяца.

Ранее было опубликовано видео, где видно, как водитель машины Mazda не пропустил скорую помощь, в которой находился тяжелобольной пациент. Несмотря на звук сирены и предупреждение по громкоговорителю, автолюбитель не уступил дорогу.

Нарушителем оказался москвич 1975 года рождения. Ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей или лишение прав сроком от одного до трех месяцев, сообщает ТАСС.

Известно, что водитель Mazda неоднократно нарушал ПДД и уже был лишен прав.