Бессердечная атака: националисты устроили дебош в киевском Институте сердца

Украинские радикалы из запрещенной в РФ группировки националистов «С14» устроили нападение на кардиологический Институт сердца в Киеве. Их целью стал глава учреждения Борис Тодуров, известный во всем мире кардиохирург и автор первой на Украине пересадки сердца.

Как следует из видео, размещенного сотрудниками Института, радикалы со скрытыми лицами ворвались в здание и заявили, что здесь якобы задержали их активистку. К счастью, охрана сумела задержать националистов на входе. Тем не менее, молодые люди громко оскорбляли Тодурова, обвиняя его в «сепарстве» и требовали объяснить, кому принадлежит Крым.

По версии издания «Страна», причиной вторжения стал конфликт между хирургом и министром здравоохранения Украины Ульяной Супрун. Глава ведомства намерена сместить Тодурова с поста директора важного учреждения по личным мотивам. Спектакль с участием националистов нужен, чтобы не дать хирургу избраться главой Института сердца, говорится в материале.

Сами националисты заявили, что их человек пришел на совещание врачей Института с видеокамерой, однако его вычислили и выгнали. После этого радикалы ворвались в здание. По иронии, на совещании врачей обсуждалась работа с кризисными ситуациями в контексте грядущих перевыборов главы Института, в частности, руководство обсуждало возможность вторжения националистов.

После инцидента на место происшествия приехала полиция, она забрала для допроса четырех человек. Часть сотрудников правопорядка осталась в Институте, чтобы обеспечит его нормальное функционирование. Впоследствии будет дана правовая оценка случившемуся.