Кабмину Украины предложили отменить все поезда в Россию

Министерство инфраструктуры предложило кабинету министров Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об очередной странной инициативе рассказал сам глава ведомства Владимир Омелян.

При этом, по словам Омеляна, никакого определенного решения пока нет и когда будет рассматриваться этот вопрос тоже неизвестно.

«Я не глава правительства или человек, который решает вопросы единолично, связанные с кабинетом министров - это коллегиальный орган», - посетовал министр.

Отмечается, что таким своеобразным образом Незалежная собирается «отомстить» Москве за задержание устроивших провокацию в Керченском проливе кораблей ВМС Украины, сообщает УНН.