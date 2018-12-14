Сербия созывает срочное заседание Совбеза ООН

Сербия потребовала провести срочное заседание Совета безопасности ООН. Страна отправила в организацию соответствующий официальный запрос, как рассказал президент Александр Вучич.

Требование созвать совет связано с формированием армии самопровозглашенного Косово. В Сербии убеждены, что милитаристские инициативы региона противоречат духу диалога и угрожают безопасности на Балканах.

«Я готов как президент лично в нем (Совете безопасности ООН – прим. ред.) участвовать и уверен, что эти мировые великие силы, которые признали независимость Косово, не лишат возможности малую Сербию изложить факты нарушения права на западных Балканах и сообщить, какую опасность и риск для сохранения мира они создали своими решениями», - цитирует РИА Новости Александра Вучича.

Ранее в официальных структурах Сербии уже дали оценку происходящему. Как заявил глава канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич, создаваемая в регионе армия является оккупационным формированием и происходит вопреки международному праву. Джурич подчеркнул, что ситуация предельно обнажает сепаратистский и противоправный характер самопровозглашенного государства на территории Сербии.

Парламентарии Косово утвердили проект о создании армии 14 декабря. В самопровозглашенной республике решили переформатировать Силы безопасности в полноценную армию с тяжелым вооружением. За проект проголосовали почти все участники Ассамблеи Косово.

Милитаризм непризнанной республики удивил даже НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг порекомендовал властям Косова удержаться от действий, которые могут привести к эскалации. Он также заявил, что сожалеет о решении Приштины создать собственную армию, и добавил, что теперь Альянсу придется пересмотреть отношения с республикой.