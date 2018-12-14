В России внесли изменения в ЕГЭ

В проведение единого государственного экзамена для школьников внесли изменения. Они не глобальные, однако могут повлиять на выбор школьников и организацию процедуры сдачи.

Основные изменения коснулись математики – теперь выпускники не смогут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен. Им придется выбрать что-то одно. Считается, что школьники, нацеленные на «профиль», легко справятся с «базой», и наоборот: кому-то математические задачи уровня выше среднего покажутся слишком сложными.

Если школьник переоценил свои силы и не смог сдать профильный экзамен, он может поменять уровень и пройти базовый ЕГЭ в резервный день. А вот выпускники прошлых лет не могут сдавать базовый экзамен, отмечается в Рособрнадзоре.

Также вскоре школьники смогут сдавать экзамен по информатике на компьютерах, а не на бумажных бланках. Это логично, учитывая, что большинство заданий нацелены на выявление навыков программирования.

Школьники, которые выбрали для сдачи иностранный язык, смогут при желании сдать китайский. Раньше были доступны четыре: английский, французский, немецкий и испанский.

Изменения коснулись и девятиклассников. Нововведение касается русского языка – теперь школьники будут проходить итоговое собеседование, которое является допуском к остальным экзаменам. Оцениваться будут: чтение вслух с соблюдением орфоэпических и интонационных норм, пересказ с использованием определенной цитаты, монологическое высказывание с выбором его вида и участие в диалоге.

Также девятиклассники смогут выбрать период сдачи экзаменов. Теперь они разделены на досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). У каждого периода есть резервные сроки.

Все изменения порядка проведения экзаменов утверждены Министерством просвещения и Рособрнадзором и зарегистрированы в Минюсте.